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12.07.2018, 13:44

Миротворцы должны иметь доступ к границе с РФ - НАТО

Миротворцы должны иметь доступ к границе с РФ - НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня на заседании Грузия-Украина-НАТО обсуждался вопрос развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе

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Миротворческая миссия ООН должна получить доступ ко всей территории конфликта в Донбассе, включая российско-украинскую границу. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина-НАТО, сообщает Европейская правда.

В документе отмечается, что во время встречи стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Миротворческие силы должны поддерживать и способствовать полному исполнению минских договоренностей с твердым мандатом, который позволит обеспечить безопасность на всей территории конфликта, включая российско-украинскую границу", - говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули, что затянувшийся конфликт в Украине, спровоцированный Россией, остается главным вызовом евроатлантической безопасности.

25 мая 2018 года специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.

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Теги: Донбасс, граница, нато, миротворцы
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