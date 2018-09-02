Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый командующий

НАТО Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Новый командующий миссией НАТО в Афганистане американский генерал Скотт Миллер считается сторонником решительных действий

Реклама

Реклама

Миротворческую миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" возглавил американский генерал Скотт Миллер, сменивший Джона Николсона. Об этом сообщает DW.

Выступая на церемонии в Кабуле, Миллер заявил, что ему предстоит принимать жесткие решения. “Для того, чтобы обеспечить предпосылки политического примирения в стране, необходим военный нажим", - сказал он.

В подчинении Миллера находится 16 тысяч военнослужащих НАТО, базирующихся в Афганистане.

В основном, они занимаются подготовкой и обучением солдат правительственных войск.

Миллер, возглавлявший до этого объединенное командование специальных операций Пентагона, стал девятым американским командующим западных коалиционных сил в Афганистане за почти 17 лет нахождения в стране различных западных военных миротворческих миссий.

Он стал первым командующим, назначенным на этот пост при администрации президента Дональда Трампа.

В послужном списке Миллера, считающегося сторонником решительных действий, значатся операции спецназа ВС США в Сомали, Афганистане и Ираке, в ходе которых он лично возглавлял контртеррористические миссии.

Миссия "Решительная поддержка" началась в 2015 году, заменив собой 13-летнюю боевую миссию Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которой входили около 130 тысяч солдат и офицеров НАТО.

Кабул ждет от России извинений за ввод советских войск на территорию Афганистана в 1979 году.