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22.06.2018, 10:48

"Мне все равно": надпись на куртке Мелании Трамп вызвала скандал

"Мне все равно": надпись на куртке Мелании Трамп вызвала скандал - Фото
Меланья Трамп (фото - gettyimages.com)

Первая леди США посетила детей нелегалов в Техасе

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Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она поехала в центр содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

На задней стороне куртки большими буквами было написано: "Мне правда все равно, а вам?"

Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было.

Но куртка от фирмы Zara стоимостью 39 долларов вызвала возмущение в соцсетях.

По информации Голос Америки, пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм заявила журналистам: "Здесь нет скрытого послания. После важного визита в Техас, надеюсь СМИ не будут фокусироваться на ее гардеробе".

Мелания Трамп и министр здравоохранения США Алекс Азар посетили центр в городе Макаллен, в котором находятся 55 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Шесть из них были отобраны у родителей, незаконно пересекших границу.

Дональд Трамп позже написал в Twitter, что послание на куртке "касается СМИ, которые публикуют фейковые новости".

В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах для того, чтобы разместить в них 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

19 июня сообщалось, что сотни детей нелегальных мигрантов из Мексики содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении

 

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Теги: меланья трамп, надпись на куртке
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