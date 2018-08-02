"Много теории": в Финляндии больница уволила российских врачей

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Были ситуации, когда уровень квалификации вызывал проблемы, и пациент не получал должного ухода, отметил главврач дежурного отделения Пекка Корвеноя

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В Финляндии одна из больниц уволила ряд врачей с российскими дипломами, поскольку возникли проблемы, связанные с их недостаточной квалификацией. Об этом сообщает Yle.

"Новая Центральная больница Южной Карелии испытывает проблемы из-за недостаточной квалификации внештатных врачей, нанятых через рекрутинговые конторы. В особенности дежурному отделению пришлось отказаться от услуг многих врачей, обучавшихся в России", - отмечается в сообщении.

Главврач дежурного отделения Пекка Корвеноя полагает, что врач, получивший образование за рубежом, обладает другой практикой лечения, что затрудняет его деятельность в новых условиях.

"Были ситуации, когда уровень квалификации вызывал проблемы, и пациент не получал должного ухода", - отметил он.

Обучавшиеся в Финляндии врачи отличаются от заграничных коллег тем, что практическая работа им знакома со студенческих лет, это может быть заметно и в дежурном отделении.

"Уже на ранней стадии образования финские студенты начинают работать с пациентами. Во многих других странах медицинское образование значительно сильнее опирается на теорию", - отметил заместитель председателя Союза врачей Ханну Халила.

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