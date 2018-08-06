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06.08.2018, 06:16

Мощное землетрясение на популярном курорте: погибли 82 человека

Мощное землетрясение на популярном курорте: погибли 82 человека - Фото
Фото: скриншот видео

Точных сведений о личностях погибших нет, десятки раненых

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Согласно уточненным данным, 82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Десятки человек пострадали. Экстренные службы не исключают, что число жертв может увеличиться.

Землетрясение магнитудой семь баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. "Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам. Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 километров", - отмечается в сообщении.

Геологи сначала предупредили об опасности цунами, но чуть позже отменили предупреждение.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил Франс пресс, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий.

В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Аэропорт на острове работает, несмотря на незначительные повреждения.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

"Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы", - сказала австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.

15 июля 2018 года в Йемене произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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Теги: землетрясение, туристы, индонезия, ломбок, курорт
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