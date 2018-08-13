Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.08.2018, 12:39

Мощное землетрясение на популярном курорте: возросло число жертв

Мощное землетрясение на популярном курорте: возросло число жертв - Фото
Сейсмограф Фото: Getty Images

Убытки от стихийного бедствия составляют около $345 млн

Реклама
Реклама

Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали уже 436 человек. Об этом сообщает SBS.

Представитель Национального агентства по ликвидации стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что более 1350 человек получили ранения и 352 тысяч человек эвакуированы.

По его словам, убытки от стихийного бедствия уже составляют около $345 млн.

Он уточнил, что на индонезийский остров продолжают приезжать волонтеры для оказания помощи. Нугрохо добавил, что не хватает транспортных средств для осуществления перевозок.

В результате землетрясения были повреждены 67 тысяч домов, 606 школ, три больницы, 65 мечетей и шесть мостов.

6 августа 2018 года количество жертв сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло уже 91 человека.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: землетрясение, ломбок, количество жертв
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Таджикистане разбился вертолет с иностранными альпинистами
Мир В Таджикистане разбился вертолет с иностранными альпинистами
В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших
Мир В Испании на фестивале рухнула платформа: больше 250 пострадавших
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 