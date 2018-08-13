Мощное землетрясение на популярном курорте: возросло число жертв

Сейсмограф Фото: Getty Images

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Убытки от стихийного бедствия составляют около $345 млн

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Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали уже 436 человек. Об этом сообщает SBS.

Представитель Национального агентства по ликвидации стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что более 1350 человек получили ранения и 352 тысяч человек эвакуированы.

По его словам, убытки от стихийного бедствия уже составляют около $345 млн.

Он уточнил, что на индонезийский остров продолжают приезжать волонтеры для оказания помощи. Нугрохо добавил, что не хватает транспортных средств для осуществления перевозок.

В результате землетрясения были повреждены 67 тысяч домов, 606 школ, три больницы, 65 мечетей и шесть мостов.

6 августа 2018 года количество жертв сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло уже 91 человека.