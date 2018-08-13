Мощное землетрясение в Китае: 5 пострадавших госпитализировали

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Землетрясение обрушило здания и вызвало перебои с электроснабжением и связью

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В китайской провинции Юньнань 13 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0. В результате землетрясения пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает со ссылкой на местную администрацию Синьхуа.

В результате землетрясения повреждены и разрушены по меньшей мере 18 зданий. Пятерых пострадавших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии. Землетрясение повредило коммуникации и линии электропередач, вызвав перебои с электроснабжением и связью.

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Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ломбок стали уже 436 человек. Более 1350 человек получили ранения и 352 тысяч человек эвакуированы, в результате землетрясения повреждены 67 тысяч домов, 606 школ, три больницы, 65 мечетей и шесть мостов.