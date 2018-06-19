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19.06.2018, 12:24

Мощные ураганы на Венере ускоряют вращение планеты - ученые

Мощные ураганы на Венере ускоряют вращение планеты - ученые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По мнению астрономов, столкновение могучих ураганов с горными хребтами Венеры создает стабильные атмосферные структуры и влияет на вращение планеты

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Столкновение могучих ураганов с горными хребтами Венеры создает стабильные атмосферные структуры и влияет на вращение всей планеты. Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Naked Science.

"Ближайшая соседка Земли известна своим жестоким нравом. Ее атмосфера в 90 раз плотнее земной и создает катастрофический парниковый эффект и мощные неутихающие ураганы. Год здесь продолжается 225 наших дней, тогда как местный день составляет 243 наших. Но ураганы куда быстрее: ветер делает полный оборот вокруг планеты всего за четыре дня. Эти постоянные и сильные ураганы воздействуют на горные пики на поверхности Венеры, что приводит к возникновению в атмосфере устойчивых структур и даже влияет на вращение планеты", - отметили астрономы.

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Томас Наварро из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его коллеги обратили внимание на странную стационарную волну длиной около 10 тысяч километров, которая была замечена в верхних слоях атмосферы японским зондом Akatsuki в 2015 году. Уже тогда ученые предположили, что она возникает из-за столкновения сильных атмосферных потоков с горным хребтом: на Земле наблюдаются аналогичные явления, хотя из-за переменчивости ветров у нас они не бывают стабильными. Моделирование венерианской атмосферы, проведенное Наварро и его соавторами, подтвердило эту версию.

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Кроме того, расчеты показали, что давление, которое создает атмосфера, движущаяся по кругу быстрее самой планеты, влияет на ее вращение. В самом деле, данные говорят о том, что 243-дневные обороты Венеры могут отличаться друг от друга на несколько минут. Это может быть связано не только с неточностью измерений, но и с влиянием ураганов, которые ускоряют вращение, - а также с притяжением Солнца, которое способно несколько замедлять его. Игра этих сил и создает небольшие флуктуации в продолжительности местных суток.

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Теги: Венера, исследование космоса, космос, вращение планет
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