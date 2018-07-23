Мотоциклисты обстреляли автомобиль в Барселоне: есть жертвы

Фото: gettyimages

commenthover

Один пассажир погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии

Реклама

Реклама

В Барселоне неизвестные мотоциклисты обстреляли автомобиль. Один пассажир погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Cadena Ser.

Злоумышленники на мотоцикле открыли огонь по машине с немецкими номерами и скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия прибыла полиция и медики. Выжившего пассажира доставили в больницу с серьезными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и поиск преступников. Личность и мотивы злоумышленников выясняются.

Читайте также: Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся

Ранее в результате стрельбы в Торонто ранения получили 14 человек, одна женщина погибла. По словам очевидцев, прозвучало около 20 выстрелов.