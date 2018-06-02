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02.06.2018, 17:53

Мусульмане в Баварии возмущены указом о крестах в госучреждениях

Мусульмане в Баварии возмущены указом о крестах в госучреждениях - Фото
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Вступил в силу указ правительства Баварии, по которому в вестибюлях всех земельных учреждений и ведомств должен висеть христианский крест

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Мусульманские группы в Германии обвинили региональное баварское правительство в двойных стандартах из-за указа, требующего разместить в правительственных зданиях христианские символы, в то время как в Баварии существует запрет на ношение мусульманских головных уборов женщинами, занимающими административные должности. Об этом сообщает Reuters.

1 июня в федеральной земле Бавария вступил в силу указ местного правительства, по которому в вестибюлях всех земельных учреждений и ведомств должен висеть христианский крест, сообщает DW.

Вместе с тем, в марте прошлого года в Мюнхене женщинам, занимающим государственные должности, запретили носить на работе мусульманские платки.

«У нас, мусульман, нет проблемы с крестом или с оценкой религии в общественной жизни. Тем не менее, нейтралитет правительства должен оставаться защищенным», - сказал агентству Reuters Айман Мазьек, глава одной из мусульманских организаций.

«Устанавливать христианские символы, запрещая исламские, еврейские и другие символы на публике — это не работает», - добавил он.

В Германии живут около 4 миллионов мусульман, что делает их одним из крупнейших религиозных меньшинств.

В мае суд в Германии не поддержал иск учительницы младших классов, которая попыталась оспорить закон, не позволяющий госслужащим в Берлине приходить на работу в одежде с религиозной символикой. 

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Теги: платок, Бавария, крест, мусульмане
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