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29.05.2018, 01:38

МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу

МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу - Фото
Роман Абрамович

Российский миллиардер еврейского происхождения стал самым богатым гражданином Израиля

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Министерство внутренних дел Израиля сообщило о том, что российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил израильское гражданство. Об этом сообщает Times Of Israel.

Согласно сообщению, Абрамович прилетел в страну 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриции, а проживать намерен в собственном особняке в Тель-Авиве.

Отмечается, что Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля. 

Также сказано, что израильское государственное учреждение, подчиняющееся Канцелярии Главы правительства, Бюро по связям Натив, сообщило, что подал заявку он на получение гражданства из-за границы на прошлой неделе.

Би-би-си со ссылкой на иммиграционную службу сообщает, что у российского миллиардера возникли трудности с продлением британской инвестиционной визы, срок годности которой уже истек.

Сообщается, что с проблемой Абрамович столкнулся на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном после отравления бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

28 мая сообщалось, что Роман Абрамович прибыл на частном самолете в аэропорт Бен-Гурион, где получил израильское удостоверение личности. 

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Теги: Сергей Скрипаль, отравление Скрипаля, роман абрамович, гражданство израиля
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