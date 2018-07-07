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07.07.2018, 16:05

"Мы сильные": дети из пещеры в Таиланде передали письма

"Мы сильные": дети из пещеры в Таиланде передали письма - Фото
Скриншот видео

Детям и тренеру удалось передать письма родным через дайвера

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Подростки, которые застряли в затопленной  пещере в Таиланде, написали и передали через дайверов-спасателей письма. Об этом сообщает The Guardian.

В письмах они пишут, что хотят поскорей вернуться домой, что они сильные и не стоит за них беспокоиться. Многие также просят приготовить их любимые блюда, когда они выберутся. 

"Я люблю вас, папа, мама и Той. Если мы сможем выбраться, пожалуйста, можете повести меня в ресторан на жареную свинину? Я люблю вас", - написал один мальчик. 

"Не переживайте, что я пропал на две недели. Скоро я буду помогать вам в магазине", - говорится в письме другого. 

25-летний тренер, который повел детей в пещеру также написал: "Родители, все дети в порядке. Я обещаю заботиться о детях. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и извиниться перед родителями".

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

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Теги: письмо, таиланд, пещера
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