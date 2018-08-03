Мюллер хочет допросить сына "друга Путина" по российскому делу

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские президентские выборы, собирается допросить по этому делу поп-певца из России Эмина Агаларов - сына миллиардера и одного из "друзей Путина". Об этом пишет сайт телеканала NBC News.
"Мюллер хочет допрос российской поп-звезды Эмина Агаларова, который помог организовать одиозную встречу 2016 года в Trump Tower", - сообщил канал со ссылкой на адвокатов певца.
По словам юристов, "разговоры (о возможном допросе) продолжаются, но неизвестно, чем все закончится". В комментарии CNN они заявили, что Эмин "не собирается есть в США" ради встречи с чиновником. Они также не знают, хочет ли Мюллер поговорить и с отцом певца, олигархом Арасом Агаларовым.
В офисе спецпрокурора традиционно отказались от комментариев.
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Экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору.