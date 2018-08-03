Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 06:20

Мюллер хочет допросить сына "друга Путина" по российскому делу

Мюллер хочет допросить сына "друга Путина" по российскому делу - Фото
Фото: Эмин Агаларов / Facebook

Речь идет о певце Эмине Агаларове, который мог стоять за организацией встречи в июле 2016 года окружения Дональда Трампа с россиянами

Реклама
Реклама

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в американские президентские выборы, собирается допросить по этому делу поп-певца из России Эмина Агаларов - сына миллиардера и одного из "друзей Путина". Об этом пишет сайт телеканала NBC News.

"Мюллер хочет допрос российской поп-звезды Эмина Агаларова, который помог организовать одиозную встречу 2016 года в Trump Tower", - сообщил канал со ссылкой на адвокатов певца.

По словам юристов, "разговоры (о возможном допросе) продолжаются, но неизвестно, чем все закончится". В комментарии CNN они заявили, что Эмин "не собирается есть в США" ради встречи с чиновником. Они также не знают, хочет ли Мюллер поговорить и с отцом певца, олигархом Арасом Агаларовым.

В офисе спецпрокурора традиционно отказались от комментариев.

Читайте также: Российское дело: юрист Трампа сделал взаимоисключающие заявления

Экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, российское дело, вмешательство, эмин агаларов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В посольстве США в Москве обнаружили шпионку - СМИ
Мир В посольстве США в Москве обнаружили шпионку - СМИ
Трамп - Ким Чен Ыну: С нетерпением жду встречи с вами
Мир Трамп - Ким Чен Ыну: С нетерпением жду встречи с вами
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 