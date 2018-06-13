Мюллер назовет европейских политиков, работавших с Манафортом

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Судья обязал спецпрокурора Мюллера назвать имена политиков и названия организаций, которые участовали в кампании Манафорта

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Федеральный судья США Эми Берман Джексон распорядилась, чтобы специальный прокурор Роберт Мюллер до этой пятницы, 15 июня, назвал имена и названия организаций, которые были задействованы в лоббировании интересов украинского правительства и не имели необходимой для этого регистрации. Об этом сообщает Politico.

Мюллер должен будет раскрыть имена ключевых европейских политиков, которые были задействованы в кампании и на чьи показания якобы пытался повлиять экс-советник Трампа Пол Манафорт.

Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди и бывший канцлер Австрии Альфред Гусенбауер признались, что участвовали в лоббировании интересов украинского правительства, но отметили, что Манафорт им за это не платил.

По информации ФБР США, Манафорт, который был экс-советником беглого украинского президента Виктора Януковича, а после главой избирательного штаба Дональда Трампа, в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование от имени пророссийского правительства Украины времен президентства Януковича.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.