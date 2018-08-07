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07.08.2018, 08:45

На Аляске упал самолет с туристами из Польши: все погибли - СМИ

На Аляске упал самолет с туристами из Польши: все погибли - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Как сообщает Reuters, крушение потерпел небольшой туристический самолет

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В субботу вечером, 4 августа, во время обзорной экскурсии по Аляске (США) разбился небольшой самолет, на борту которого находились четыре туриста из Польши, все они погибли. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, пилота все еще ищут, однако велика вероятность, что он не выжил.

Отмечается, что самолет потерпел крушение вблизи самой высокой вершины Северной Америки в Национальном парке Денали.

Доступ спасателей к месту катастрофы затруднен, до утра понедельника они не могли добраться до места падения самолета. Сначала был произведен обзор с вертолета. Затем с него по тросу спустились спасатели.

Температура на Аляске -17,7°C. Крушение стало самым ужасным в истории парка.

5 августа в Альпах разбился небольшой самолет, 20 человек погибли.

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Теги: Северная Америка, США, польша, авиакатастрофа, самолет, туристы, катастрофа, аляска, туристы из польши
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