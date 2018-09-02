На авиабазе сирийской армии произошла серия взрывов

Сирия Фото: Скриншот с видео

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Представители сирийской армии называют причиной взрывов на авиабазе Меззе короткое замыкание на складе боеприпасов

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На авиабазе Меззе сирийских правительственных войск неподалеку от Дамаска в ночь на воскресенье, 2 сентября, произошла серия взрывов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Причиной послужило короткое замыкание на складе боеприпасов", - отметили собеседники в военных кругах. Очевидцы сообщают о сильном пожаре и густом дыме над авиабазой.

Правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" сообщила о погибших и раненых в результате инцидента. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии.

14 апреля 2018 года США с союзниками нанесли удары по объектам режима диктатора Башара Асада в Сирии в ответ на химатаку в Думе 7 апреля, где погибли от 70 до 150 человек.