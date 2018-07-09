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09.07.2018, 11:25

На фестивале в Канаде десятки машин сгорели за пару минут: фото

На фестивале в Канаде десятки машин сгорели за пару минут: фото - Фото
Фото: Niagara-on-the-Lake Fire & Emergency Services

На поле с сухой травой, которое было парковкой на фестивале лаванды, произошло возгорание

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В Канаде около города Ниагара-он-зе-Лейк, где проходил фестиваль, сгорели за несколько минут 34 машины. Об этом сообщает CBС News.

Возгорание произошло на поле, которое использовали как стоянку на лавандовом фестивале Niagara Lavender. Сухая трава быстро занялась и меньше, чем за пять минут, огонь поглотил больше 30 машин. 

19 машин уничтожены полностью и еще 15 частично пострадали от пожара. Примерная стоимость убытков - $1,2-1,5 млн.

Пока неизвестно, что именно стало источников возгорания. Полиция допускает,что это мог быть просто окурок. 

Никто из посетителей фестиваля не пострадал. Несколько пожарных надышались парами и им пришлось на месте оказывать медицинскую помощь. 

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Теги: пожар, канада, фестиваль, машины сгорели
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