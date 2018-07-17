На Гавайях десятки туристов пострадали от взрыва лавы на море

Во время недавнего извержения вулкана Килауэа на Гавайях пострадали 23 человека. Агентство Reuters сообщает, что туристы находились в это время в экскурсионной лодке.
Извержение спровоцировало взрыв лавы в океане. Вулканический "снаряд" пробил крышу лодки и нанес серьезные травмы туристам.
Пассажиры получили ожоги и ушибы, а 20-летняя девушка — тяжелые травмы ног.
Местные власти сообщают, что группе туристов и экипажу лодки оказали необходимую медицинскую помощь. Четверых потерпевших доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Ранее из-за извержения вулкана и землетрясения магнитудой 6,9 спасатели эвакуировали людей. 19 мая в кратере произошел взрыв, а лава достигла океана, образовав токсичное облако.