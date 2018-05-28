На Гавайях лава вулкана может перерезать последний путь эвакуации

Вулкан Килауэа (фото - twitter.com/USGSVolcanoes)

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Потоки огненной лавы, которая вытекает через десятки разломов, подходят к последней дороге

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На Гавайях лава вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей. Об этом предупреждают местные власти, передает Голос Америки.

Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.

Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен. Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения.

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Опасны также токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.