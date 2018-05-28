На Гавайях лава вулкана может перерезать последний путь эвакуации

На Гавайях лава вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей. Об этом предупреждают местные власти, передает Голос Америки.
Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.
Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен. Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения.
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Опасны также токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.