Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 03:10

На Гавайях лава вулкана может перерезать последний путь эвакуации

На Гавайях лава вулкана может перерезать последний путь эвакуации - Фото
Вулкан Килауэа (фото - twitter.com/USGSVolcanoes)

Потоки огненной лавы, которая вытекает через десятки разломов, подходят к последней дороге

Реклама
Реклама

На Гавайях лава вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей. Об этом предупреждают местные власти, передает Голос Америки

Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова.

Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен. Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения. 

Смотрите также: Разлив лавы с температурой до 1200°С на Гавайях: фото с орбиты

Опасны также токсические газы, которые аккумулируются в воздухе. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: извержение вулкана, угроза, гавайи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Во Франции эвакуировали туристов с острова Мон-Сен-Мишель
Мир Во Франции эвакуировали туристов с острова Мон-Сен-Мишель
В Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио Яма: видео
Мир В Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио Яма: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 