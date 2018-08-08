На Кипре автомобиль влетел в здание российского консульства - СМИ

Иллюстративное фото: открытые источники

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Водитель протаранил ворота консульства, разбил стекло и постоянно кричал

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В Лимасоле мужчина на автомобиле протаранил здание российского консульства, сообщает Cyprus News Agency.

7 августа мужчина въехал в закрытые ворота на машине, а затем вышел и разбил стекло на входе в консульство. Правоохранители задержали 45-летнего злоумышленника. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи от полученных от разбитого стекла травм.

Местные СМИ сообщают, что ранее злоумышленник проходил лечение в связи с психическими проблемами. Мужчину обяжут пройти психиатрическую экспертизу.

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Правоохранители устанавливают подробности происшествия, о пострадавших не сообщалось.

3 августа в центральной части Греции пассажирский поезд сошел с рельсов и влетел в стену железнодорожной станции. В результате аварии пострадали две женщины.