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02.08.2018, 17:14

На Корсике горная прогулка закончилась смертью четверых туристов

На Корсике горная прогулка закончилась смертью четверых туристов - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Горным потоком снесло троих взрослых и семилетнюю девочку

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Внезапное наводнение в каньоне на французском острове Корсика унесло жизни троих взрослых туристов и семилетней девочки. В горном потоке погибли гид и трое туристов, еще один турист считается пропавшим без вести, сообщает AFP.

Гид отправился с группой из 12 туристов в пешее путешествие по ущелью Зойку в регионе Соккия. Эта местность известна своими ущельями и водопадами. Внезапно начавшееся наводнение мощным потоком воды со спуска унесло сразу пятерых человек. Отцу с 16-летним сыном удалось схватиться за веревку, остальные туристы не пострадали.

В наводнении погибли отец и его несовершеннолетняя дочь, гид и мужчина, личность которого устанавливается. Пятый человек считается пропавшим без вести, спасатели продолжают поиски.

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Предположительно, поток воды, унесший жизни, вызвали горные бури и сильные дожди.

30 июля в Индии из-за муссонных дождей погибли минимум 80 человек. Сильные дожди размыли фундаменты зданий и разрушили крыши домов. 

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Теги: погибшие, туристы, корсика, горный поток, гид
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