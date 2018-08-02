На Корсике горная прогулка закончилась смертью четверых туристов

Внезапное наводнение в каньоне на французском острове Корсика унесло жизни троих взрослых туристов и семилетней девочки. В горном потоке погибли гид и трое туристов, еще один турист считается пропавшим без вести, сообщает AFP.
Гид отправился с группой из 12 туристов в пешее путешествие по ущелью Зойку в регионе Соккия. Эта местность известна своими ущельями и водопадами. Внезапно начавшееся наводнение мощным потоком воды со спуска унесло сразу пятерых человек. Отцу с 16-летним сыном удалось схватиться за веревку, остальные туристы не пострадали.
В наводнении погибли отец и его несовершеннолетняя дочь, гид и мужчина, личность которого устанавливается. Пятый человек считается пропавшим без вести, спасатели продолжают поиски.
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Предположительно, поток воды, унесший жизни, вызвали горные бури и сильные дожди.
30 июля в Индии из-за муссонных дождей погибли минимум 80 человек. Сильные дожди размыли фундаменты зданий и разрушили крыши домов.