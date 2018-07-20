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20.07.2018, 20:52

На Марсе Curiosity столкнулся с неожиданным препятствием: фото

На Марсе Curiosity столкнулся с неожиданным препятствием: фото - Фото
Фото: скриншот видео

Бур марсохода встретил непробиваемую скалу

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Но недавно марсоход Curiosity наткнулся на какие-то странные скалы, которые он не смог пробурить. Об этом сообщает mars.nasa.gov.

В октябре 2017 года инженеры NASA сумели починить бур марсохода, который был поврежден целый год, и теперь ученые снова берут пробы марсианских пород.

Неделю назад команда Curiosity выбрала скалу для бурения и назвала ее Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур не смог пробиться в породу и застрял уже через несколько сантиметров.

За всю историю миссии Curiosity такая неудача его постигает впервые, так как раньше его буру поддавались все встреченные скальные породы. Недавно марсоход переехал в новую область, и возможно скалы там гораздо крепче, но ученые хотят знать почему.

Это может быть связано с водной химией в данной местности, или такая жесткость возникла в результате цементирования, когда богатая железом вода проникла в осадочные породы.

Через несколько недель ученые попытаются пробурить породу снова, уже в другом месте.

Фото: mars.nasa.gov

8 июля сообщалось, что ученые обнаружили микробы, которые способны выжить в токсичных ручьях на поверхности Марса. По мнению исследователей, эти же микробы смогут выжить на Энцеладе и других небесных телах Солнечной системы.

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Теги: Марс, марсоход Curiosity, космос
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