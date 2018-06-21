На Марсе обнаружили загадочную бирюзовую дюну: фото

Фото: MRO/NASA

commenthover

Фото сделано камерой HiRISЕ с Марсианского разведспутника - самой мощной из тех, которые установлены на межпланетных станциях

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Астрономы из аэрокосмического управления США опубликовали снимок необычной дюны в кратере Лио на Марсе. Фото сделано с орбиты американской автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

На снимке за 24 января 2018 года видно поле "типичных" марсианских дюн, однако на юг от них находится мощная бирюзово-синяя дюна с гораздо более комплексной структурой.

Разрешение оригинального фото - до 20-25 см на пиксель.

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Оригинал снимка и сопутствующие ему фотографии с полем барханов доступны по этой ссылке в различных проекциях и форматах.