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21.06.2018, 10:09

На Марсе обнаружили загадочную бирюзовую дюну: фото

На Марсе обнаружили загадочную бирюзовую дюну: фото - Фото
Фото: MRO/NASA

Фото сделано камерой HiRISЕ с Марсианского разведспутника - самой мощной из тех, которые установлены на межпланетных станциях

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Астрономы из аэрокосмического управления США опубликовали снимок необычной дюны в кратере Лио на Марсе. Фото сделано с орбиты американской автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

На снимке за 24 января 2018 года видно поле "типичных" марсианских дюн, однако на юг от них находится мощная бирюзово-синяя дюна с гораздо более комплексной структурой.

Разрешение оригинального фото - до 20-25 см на пиксель.

Нажмите, чтобы открыть фотографию в полном размере:

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Оригинал снимка и сопутствующие ему фотографии с полем барханов доступны по этой ссылке в различных проекциях и форматах.

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Теги: наука, Марс, космос, кратер, дюна, mars reconnaissance orbiter
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