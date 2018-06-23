На митинге с участием премьера Эфиопии взорвали гранату: видео

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Сам Абий Ахмед не пострадал, его увели охранники сразу после того, как в толпе раздался взрыв

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83 человека получили ранения, несколько погибли в результате взрыва гранаты на митинге в столице Эфиопии Аддис-Абебе, на котором выступал премьер-министр этой страны Абий Ахмед, сообщает ВВС.

Сам Ахмед не пострадал, его увели охранники сразу после того, как в толпе раздался взрыв.

Позже премьер выступил по телевидению, назвав нападение «неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию единой».

Ахмед стал премьер-министром только после того, как его предшественник Хайлемариам Дезалег неожиданно ушел в отставку в феврале. С момента вступления в должность Ахмед начал осуществлять ряд реформ, включая разблокирование сотен веб-сайтов и телеканалов. Он также заявил, что готов полностью выполнить мирное соглашение с Эритреей, которое было подписано в 2000 году после двухлетней войны.

Эритрея осудила нападение на митинг. Ее посол в Японии написал в Twitter, что митинг был «демонстрацией мира», он назвал его первым в своем роде «в истории Эфиопии».

Посольство США в Аддис-Абебе также осудило взрыв в Twitter: «Насилие не должно иметь места, поскольку Эфиопия проводит важные политические и экономические реформы».

В то же время, как отмечает агентство, эфиопское правительство обвиняют в нарушениях прав человека, включая пытки и внесудебные убийства политических диссидентов.