На митинге в Москве развернули баннер в поддержку Сенцова - фото

Фото: ТАСС

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В столице РФ на митинге против репрессий поддержали голодающего в колонии Сенцова и других политзаключенных

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В Москве на митинге "За свободную Россию без репрессий и произвола" поддержали украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в колонии РФ и голодает с 14 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, организаторами акции являются правозащитники, в ней принимают участие различные оппозиционные силы. Они держат плакаты с именами политзаключенных и баннер с портретом Сенцова.

Телеканал Дождь сообщает, что один из митингующих левого толка сказал, что готов объединяться с кем угодно, лишь бы против действий власти и за освобождение политзаключенных. "Этой власти верить нельзя, они кого угодно могут посадить", - заявил он.

Пожалуй, главный плакат митинга на проспекте Сахарова. Олег Сенцов голодает в колонии 28 день.



Фото: Леша Абанин / Дождь pic.twitter.com/slWgCw8NsA — Телеканал Дождь (@tvrain) 10 червня 2018 р.

Отмечается, что, по данным организаторов, в акции участвуют около 500 человек.

Также сказано, что основная цель митинга - "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан".