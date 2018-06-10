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10.06.2018, 18:33

На митинге в Москве развернули баннер в поддержку Сенцова - фото

На митинге в Москве развернули баннер в поддержку Сенцова - фото - Фото
Фото: ТАСС

В столице РФ на митинге против репрессий поддержали голодающего в колонии Сенцова и других политзаключенных

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В Москве на митинге "За свободную Россию без репрессий и произвола" поддержали украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в колонии РФ и голодает с 14 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, организаторами акции являются правозащитники, в ней принимают участие различные оппозиционные силы. Они держат плакаты с именами политзаключенных и баннер с портретом Сенцова.

Телеканал Дождь сообщает, что один из митингующих левого толка сказал, что готов объединяться с кем угодно, лишь бы против действий власти и за освобождение политзаключенных. "Этой власти верить нельзя, они кого угодно могут посадить", - заявил он.

Отмечается, что, по данным организаторов, в акции участвуют около 500 человек.

Также сказано, что основная цель митинга - "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан".

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Теги: Россия, митинг, Олег Сенцов
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