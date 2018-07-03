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03.07.2018, 09:34

На орбите поймали "Дракона", уже разгружают его на МКС: схема

На орбите поймали "Дракона", уже разгружают его на МКС: схема - Фото
"Дракон" на подлете к МКС (фото - instagram.com/Astro_Ricky)

Спустя трое суток после запуска ракеты Falcon 9 вынесенный ею в космос грузовик Dragon "пришвартовался" к орбитальной станции с 2,7 тонны грузов

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2 июля в 16:25 по киевскому времени космический грузовик Dragon, который запустили ракетой SpaceX из Флориды днем 29 июня, был успешно состыкован с Международной космической станцией. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Американские астронавты Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд, используя манипулятор Canadarm2, "поймали" грузовик и закрепили его на обращенном к поверхности Земли модуле "Гармония".

Этот визит "Дракона" на орбиту проходит в рамках программы снабжения МКС от NASA под названием CRS-15. Данный грузовик уже использовался 18—20 июля 2016 года в аналогичной миссии CRS-9.

Конфигурация МКС на 2 июля 2018 года (нажмите, чтобы увеличить):

Dragon доставил на орбиту 2697 кг груза - 1712 кг в герметичном отсеке и 985 кг — в "холодном".

Астронавты получили провизию и вещи для экипажа (205 кг), материалы для исследований (1233 кг), оборудование для выхода в космос (63 кг), оборудование и детали станции (178 кг), компьютеры и комплектующие (21 кг), а также "российский груз" (12 кг).

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Кроме того, на МКС забросили 435-килограммовый запасной захват LEE для манипулятора Canadarm2 и 550-килограммовый радиометр ECOSTRESS для замеров температуры растений.

Falcon 9 с Dragon на высоте около 80 км, вид снизу на двигатели (фото - SpaceX):

На МКС грузовик привез устройство с "искусственным интеллектом", оборудование для изучения работы микрофлоры желудочно-кишечного тракта, разработки медикаментов и формирования неорганических молекул в условиях невесомости.

В течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после чего корабль вернется на Землю с результатами некоторых исследований, включая секвенирование ДНК в космосе и изучение методики лечения онкозаболеваний от научного стартапа Angiex.

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Теги: nasa, космос, мкс, Dragon, space x
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