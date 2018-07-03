На орбите поймали "Дракона", уже разгружают его на МКС: схема

2 июля в 16:25 по киевскому времени космический грузовик Dragon, который запустили ракетой SpaceX из Флориды днем 29 июня, был успешно состыкован с Международной космической станцией. Об этом сообщила пресс-служба NASA.
Американские астронавты Эндрю Фьюстел и Ричард Арнольд, используя манипулятор Canadarm2, "поймали" грузовик и закрепили его на обращенном к поверхности Земли модуле "Гармония".
Этот визит "Дракона" на орбиту проходит в рамках программы снабжения МКС от NASA под названием CRS-15. Данный грузовик уже использовался 18—20 июля 2016 года в аналогичной миссии CRS-9.
Конфигурация МКС на 2 июля 2018 года (нажмите, чтобы увеличить):
Dragon доставил на орбиту 2697 кг груза - 1712 кг в герметичном отсеке и 985 кг — в "холодном".
Астронавты получили провизию и вещи для экипажа (205 кг), материалы для исследований (1233 кг), оборудование для выхода в космос (63 кг), оборудование и детали станции (178 кг), компьютеры и комплектующие (21 кг), а также "российский груз" (12 кг).
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Кроме того, на МКС забросили 435-килограммовый запасной захват LEE для манипулятора Canadarm2 и 550-килограммовый радиометр ECOSTRESS для замеров температуры растений.
Falcon 9 с Dragon на высоте около 80 км, вид снизу на двигатели (фото - SpaceX):
На МКС грузовик привез устройство с "искусственным интеллектом", оборудование для изучения работы микрофлоры желудочно-кишечного тракта, разработки медикаментов и формирования неорганических молекул в условиях невесомости.
В течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после чего корабль вернется на Землю с результатами некоторых исследований, включая секвенирование ДНК в космосе и изучение методики лечения онкозаболеваний от научного стартапа Angiex.