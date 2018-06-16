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16.06.2018, 18:17

На праздновании перемирия в Афганистане прогремел взрыв

На праздновании перемирия в Афганистане прогремел взрыв - Фото
Иллюстративное фото

По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль

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В афганском городе Нангархар во время празднования начала перемирия, которое происходило с участием представителей силовых органов Афганистана и членов группировки Талибан, прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

9 июня афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

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Теги: взрыв, афганистан, перемирие, талибан
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