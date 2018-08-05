На президента Венесуэлы совершили покушение с помощью дронов

Николас Мадуро (фото - Getty Images)

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Николас Мадуро произносил речь на военном параде, когда взорвались несколько начиненных взрывчаткой дронов

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Хорхе Родригес, передает Deutsche Welle.

"Это было покушение лично на президента Мадуро", - заявил Родригес. Взрывы прогремели во время речи, которую Мадуро произносил перед военнослужащими. Семь военных получили ранения.

По словам Родригеса, во время покушения использовались начиненные взрывчаткой дроны.

Спустя несколько часов после взрывов Мадуро выступил с заявлением, в котором заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.

В Каракасе тем временем почти сразу прошли задержания лиц, обвиненных в причастности к покушению.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям, которые работали на месте взрыва, не согласны с официальной версией нападения, передает АР.

Три официальные лица на условиях анонимности заявили, что инцидент произошел в результате взрыва газового бака в квартире соседнего дома. Из окон здания шел дым.

20 мая 2018 года едйствующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, которые прошли в стране 20 мая и были проигнорированы оппозицией как "легитимация диктатуры".