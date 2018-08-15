На реке Нил затонула лодка: погибли десятки школьников

Иллюстративное фото: unsplash.com

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На лодке находились более 40 школьников

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В водах Нила затонула лодка со школьниками. Погибли по меньшей мере 22 человека, сообщает Sky News.

В Судане на реке Нил затонула лодка, на борту которой находились более 40 школьников. Лодка перевозила детей в школу на севере Судана.

Погибли по меньшей мере 21 ребенок и медицинская работница.

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Специалисты выясняют подробности происшествия. Известно, что на середине пути у лодки отказал двигатель. После этого лодка ушла под воду, больше половины детей не успели спасти.

В июле возле индонезийского острова Сулавеси затонул паром, в результате погиб 31 человек. Согласно документам на борту судна находились 139 пассажиров.