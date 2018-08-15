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15.08.2018, 16:49

На реке Нил затонула лодка: погибли десятки школьников

На реке Нил затонула лодка: погибли десятки школьников - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

На лодке находились более 40 школьников

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В водах Нила затонула лодка со школьниками. Погибли по меньшей мере 22 человека, сообщает Sky News.

В Судане на реке Нил затонула лодка, на борту которой находились более 40 школьников. Лодка перевозила детей в школу на севере Судана. 

Погибли по меньшей мере 21 ребенок и медицинская работница. 

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Специалисты выясняют подробности происшествия. Известно, что на середине пути у лодки отказал двигатель. После этого лодка ушла под воду, больше половины детей не успели спасти. 

В июле возле индонезийского острова Сулавеси затонул паром, в результате погиб 31 человек. Согласно документам на борту судна находились 139 пассажиров.

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Теги: погибшие, школьники, река, лодка, Судан, нил
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