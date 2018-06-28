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28.06.2018, 13:13

На спутнике Сатурна нашли сложную органику

На спутнике Сатурна нашли сложную органику - Фото
Фото: pixabay.com

По словам астрономов, столь крупную и сложную органику удалось заметить на крупном и далеком небесном теле впервые

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Данные зонда Cassini указали на присутствие сложных органических молекул в океане жидкой воды, который скрывается под ледяной корой спутника Сатурна - Энцелада, передает Naked Science.

Подледный океан Энцелада выбрасывает мощные гейзеры воды, и ее заледеневшие частицы удалось собрать зонду Cassini незадолго до гибели в прошлом году. Теперь ученые рассмотрели эти данные и обнаружили, что в составе частиц есть сложные и крупные органические молекулы.

Франк Постберг из Гейдельбергского университета и его европейские коллеги проанализировали данные миссии Cassini, собранные незадолго до того, как аппарат закончил существование, нырнув в атмосферу Сатурна в сентябре 2017 года. До того зонд около 12 лет регулярно наблюдал систему гигантской планеты, включая и крупный спутник Энцелад, обнаружив, что из-под его ледяной коры в районе Южного полюса то и дело пробиваются гейзеры воды.

Это стало одним из ключевых указаний на наличие скрытого в глубине жидкого океана, который может подогреваться теплом недр спутника, а также приливными силами, действующими на него в гравитационном поле Сатурна. Океан, в свою очередь, стимулировал рассуждения о том, что в нем вполне возможна жизнь - по крайней мере в форме простых организмов, напоминающих земные микробы-метаногены. В составе гейзеров обнаружили молекулярный водород и углекислый газ, а также простые (до 50 атомных единиц массы) органические молекулы. Все эти вещества в принципе могут быть связаны с протекающими в океане Энцелада биологическими процессами.

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Cassini даже уловил некоторое количество выброшенных частиц, изучив их состав бортовым анализатором космической пыли CDA и спектрометром INMS. Эти данные были переданы на Землю и показали, что в жидкости подледного океана содержатся органические соединения размерами более 200 атомных единиц массы. По словам авторов, столь крупную и сложную органику удалось заметить на крупном и далеком небесном теле впервые.

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Теги: сатурн, спутник Сатурна, небесное тело, органика
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