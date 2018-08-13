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13.08.2018, 09:10

На Тайване девять человек погибли во время пожара в больнице

На Тайване девять человек погибли во время пожара в больнице - Фото
Фото: Tainan Fire Department

16 пациентов и сотрудников больницы остаются в критическом состоянии. Причина пожара пока неизвестна

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На Тайване в больнице произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщает ВВС.

Возгорание началось на седьмом этаже больницы города Тайбэй. В критическом состоянии остаются 16 человек, среди которых пациенты и сотрудники.

Причина пожара пока не установлена. Вероятно, могло быть короткое замыкание в автоматической поднимающейся кровати. 

33 пациента и троих сотрудников больницы эвакуировали в другую больницу. 

Из-за аномальной жары в Европе начались лесные пожары, а жертвами жары стали по меньшей мере трое людей. 

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Теги: погибшие, пожар, больница, тайвань
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