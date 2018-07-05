На Тайване крыса вызвала давку в метро: пострадали люди - фото

Фото: taiwannews.com.tw

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Бежали все, даже те, кто крысу не видел

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В городе Тайбэй на Тайванево время рабочей перевозки крыса забралась в вагон метро и вызвала давку, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает Taiwan News.

Согласно сообщению, что грызуна заметили, когда поезд уже отъехал от станции, и выйти было невозможно. Испуганные пассажиры с криками бежали в другой вагон. В панике к толпе присоединились люди, которые не видели крысу.

Отмечается, что кто-то даже сказал, что на пассажиров нападает мужчина с ножом, как во время резни в 2014 году.

"В переполненных вагонах началась давка. Люди бежали, бросали вещи, падали на пол. Когда поезд остановился на следующей станции, пассажиры хлынули из вагонов, сбивая с ног присутствующих на платформе", - говорится в сообщении.

На фотографиях и видео из опустевших вагонов видно, что на полу валяются брошенные сумки, потерянные мобильные телефоны и обувь. Видно пятна, похожие на кровь.

Фото: taiwannews.com.tw

В сентябре прошлого года в Мумбаи в результате давки на железнодорожной станции Эльфинстоун-роуд погибли 22 человека, еще 30 человек получили травмы.