На всякий случай: Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

commenthover

Остается риск распространения на Корейском полуострове атомных материалов

Реклама

Реклама

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против КНДР, введенных в предыдущие годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что риск распространения на Корейском полуострове атомных материалов, которые могут быть использованы как оружие, а также активность и политика правительства КНДР создают чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

По этой причине чрезвычайные меры, введенные в отношении КНДР целым рядом президентских указов, изданных в период с 2008 до 2017 гг. продлевается еще на год.

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.