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22.06.2018, 20:34

На всякий случай: Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

На всякий случай: Трамп продлил санкции против КНДР еще на год - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Остается риск распространения на Корейском полуострове атомных материалов

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Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против КНДР, введенных в предыдущие годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что риск распространения на Корейском полуострове атомных материалов, которые могут быть использованы как оружие, а также активность и политика правительства КНДР создают чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

По этой причине чрезвычайные меры, введенные в отношении КНДР целым рядом президентских указов, изданных в период с 2008 до 2017 гг. продлевается еще на год.

12 июня президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.  

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, санкции
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