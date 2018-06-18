Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 09:47

На выборах президента в Колумбии победил правый кандидат Дуке

На выборах президента в Колумбии победил правый кандидат Дуке - Фото
Иван Дуке (фото - Getty Images)

По данным избиркома, за Ивана Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей; его соперник, экс-мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83%

Реклама
Реклама

На выборах президента в Колумбии победил кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. По данным избирательной комиссии, опубликованным в воскресенье, 17 июня, за Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей, передает Deutsche Welle.

Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83% голосов.

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой. "Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным", - написал Сантос на своей странице в Twitter.

Ивана Дуке называют политическим протеже бывшего президента Колумбии Альваро Урибе, который, в свою очередь, считается наиболее суровым критиком мирного договора между правительством страны и повстанческой группировкой FARC. Несмотря на одобрение мировой общественности, соглашение не получило абсолютной поддержки среди колумбийцев. После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он "порвет соглашение на кусочки". Позже он переменил свой тон на более спокойный: политик подчеркивал, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение.

Длившийся более 50 лет конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC официально завершился 15 августа 2017 года, когда в колумбийском городе Фонсека прошла торжественная церемония по случаю окончания вооруженного противостояния. За роль в урегулировании конфликта Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год.

Читайте также: Перу и Колумбия пообещали поддержать Мексику в борьбе с Трампом

41-летний Дуке собирается внести существенные изменения в мирный договор, в частности, привлечь к суду повстанцев за военные преступления. Критики опасаются, что это может снова привести к маргинализации FARC. Кроме того, Дуке выступает против уже начавшихся мирных переговоров с активной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN).

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Иван Дуке, Колумбия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко: В ЕС создается группа противодействия Северному потоку
ТЭК Порошенко: В ЕС создается группа противодействия Северному потоку
Стрельба на арт-фестивале в США: более 20 пострадавших – видео
Мир Стрельба на арт-фестивале в США: более 20 пострадавших – видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 