На выборах президента в Колумбии победил правый кандидат Дуке

Иван Дуке (фото - Getty Images)

commenthover

По данным избиркома, за Ивана Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей; его соперник, экс-мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83%

Реклама

Реклама

На выборах президента в Колумбии победил кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. По данным избирательной комиссии, опубликованным в воскресенье, 17 июня, за Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей, передает Deutsche Welle.

Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83% голосов.

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой. "Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным", - написал Сантос на своей странице в Twitter.

Ивана Дуке называют политическим протеже бывшего президента Колумбии Альваро Урибе, который, в свою очередь, считается наиболее суровым критиком мирного договора между правительством страны и повстанческой группировкой FARC. Несмотря на одобрение мировой общественности, соглашение не получило абсолютной поддержки среди колумбийцев. После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он "порвет соглашение на кусочки". Позже он переменил свой тон на более спокойный: политик подчеркивал, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение.

Длившийся более 50 лет конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC официально завершился 15 августа 2017 года, когда в колумбийском городе Фонсека прошла торжественная церемония по случаю окончания вооруженного противостояния. За роль в урегулировании конфликта Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год.

Читайте также: Перу и Колумбия пообещали поддержать Мексику в борьбе с Трампом

41-летний Дуке собирается внести существенные изменения в мирный договор, в частности, привлечь к суду повстанцев за военные преступления. Критики опасаются, что это может снова привести к маргинализации FARC. Кроме того, Дуке выступает против уже начавшихся мирных переговоров с активной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN).