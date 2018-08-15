Над Черным морем перехватили шесть российских бомбардировщиков

Истребитель Eurofighter Typhoon (фото - instagram.com/royalairforceuk)

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Британские истребители перехватили бомбардировщиков РФ неподалеку от границ НАТО

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Дислоцированные на военной базе в Румынии британские истребители перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков, сообщает румынское агентство Agerpres.

13 августа истребители Eurofighter Typhoon засекли неподалеку от границ НАТО шесть российских бомбардировщиков Су-24. Бомбардировщики РФ летели над Черным морем по направлению в Крым.

Один из пилотов британского истребителя уточнил, что перед перехватом экипажи предупредили о "внушительной активности россиян".

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Перехват бомбардировщиков РФ проходил в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.

В августе украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Два боевых самолета уже в одной из воинских частей.