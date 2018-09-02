Нападение с ножом на посетителей музея в Италии: видео

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина с ножом набросилась на посетителей муниципального музея. Об этом сообщает La Gazzetta di Mantova.
В результате инцидента погибла библиотекарь, трое человек получили ранения и травмы.
По данным издания, женщина вошла в музей якобы как обычная туристка, однако после этого она начала кричать, вытащила два кухонных ножа и начала бить ими посетителей.
Один человек получил травмы, поскольку выпал из инвалидного кресла, спасаясь от жещины. Угрозы для жизни двух раненых мужчин нет.
После этого нападающая вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих.
Полиция ее задержала, нападавшей оказалась 58-летняя опекунша из Польши Барбара Чмуржинска, мотивы его действий выясняются.
31 августа 2018 года на центральном вокзале Амстердама два человека получили ранения в результате нападения мужчины, который был вооружен ножом.