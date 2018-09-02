Нападение с ножом на посетителей музея в Италии: видео

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В результате инцидента один человек погиб, три ранены и травмированы

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В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина с ножом набросилась на посетителей муниципального музея. Об этом сообщает La Gazzetta di Mantova.

В результате инцидента погибла библиотекарь, трое человек получили ранения и травмы.

По данным издания, женщина вошла в музей якобы как обычная туристка, однако после этого она начала кричать, вытащила два кухонных ножа и начала бить ими посетителей.

Один человек получил травмы, поскольку выпал из инвалидного кресла, спасаясь от жещины. Угрозы для жизни двух раненых мужчин нет.

После этого нападающая вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих.

Полиция ее задержала, нападавшей оказалась 58-летняя опекунша из Польши Барбара Чмуржинска, мотивы его действий выясняются.

31 августа 2018 года на центральном вокзале Амстердама два человека получили ранения в результате нападения мужчины, который был вооружен ножом.