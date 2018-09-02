Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.09.2018, 15:29

Нападение с ножом на посетителей музея в Италии: видео

Нападение с ножом на посетителей музея в Италии: видео - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате инцидента один человек погиб, три ранены и травмированы

Реклама
Реклама

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина с ножом набросилась на посетителей муниципального музея. Об этом сообщает La Gazzetta di Mantova.

В результате инцидента погибла библиотекарь, трое человек получили ранения и травмы.

По данным издания, женщина вошла в музей якобы как обычная туристка, однако после этого она начала кричать, вытащила два кухонных ножа и начала бить ими посетителей.

Один человек получил травмы, поскольку выпал из инвалидного кресла, спасаясь от жещины. Угрозы для жизни двух раненых мужчин нет.

После этого нападающая вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих.

Полиция ее задержала, нападавшей оказалась 58-летняя опекунша из Польши Барбара Чмуржинска, мотивы его действий выясняются.

31 августа 2018 года на центральном вокзале Амстердама два человека получили ранения в результате нападения мужчины, который был вооружен ножом.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, италия, музей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Николаеве убили ученого-исследователя Голодомора - СМИ
Происшествия В Николаеве убили ученого-исследователя Голодомора - СМИ
На вокзале Амстердама мужчина с ножом напал на людей
Мир На вокзале Амстердама мужчина с ножом напал на людей
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 