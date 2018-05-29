Нападение в бельгийском городе Льеж расследуют как теракт

Фото: twitter.com/InfosFrancaises

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В Льеж отправился король Бельгии Филипп и премьер Шарль Мишель

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Нападение в городе Льеж в Бельгии, в результате которого во вторник погибли четыре человека, включая самого нападавшего и двух полицейских, расследуется как террористический акт. Об этом заявил прокурор Льежа, передает Радио Свобода.

По словам прокурора, нападавший набросился с ножом на женщин-полицейских, завладел их огнестрельным оружием и застрелил двух полицейских, а также одного из свидетелей случившегося, который находился в машине. Затем он забежал в здание школы, где взял в заложники уборщицу. В результате перестрелки он был убит, заложница освобождена.

Бельгийский телеканал RTBF сообщает, что нападавшим был 36-летний Бенжамэн Эрман. Утверждается, что ранее был осужден за "мелкое преступление" и отбывал наказание в тюрьме. По данным телеканала, полиция утверждает, что в заключении он приобщился к радикальным настроениям.

В Льеж отправился король Бельгии Филипп и премьер Шарль Мишель.

29 мая сообщалось, что в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения.