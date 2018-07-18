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18.07.2018, 12:46

Наркотики против наркотиков: в Мексике легализуют марихуану

Наркотики против наркотиков: в Мексике легализуют марихуану - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Новоизбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен легализовать марихуану и уменьшить количество преступлений в стране

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется в скором времени легализовать марихуану в стране. Политик считает, что это поможет стабилизировать ситуацию в Мексике и сократить количество преступлений, сообщает Milenio со ссылкой на министра внутренних дел в будущем составе правительства Ольгу Санчес Кордеро.

Лопес Обрадор признает, что сейчас Мексика "погружена в насилие", перед которым на данный момент государство бессильно. Только в 2017 году в стране было совершено 29 тысяч убийств, большинство по вине наркомафии.

"Карт-бланш, все, что может быть необходимо, все, что может быть необходимо для достижения мира в стране, мы начнем дебаты", — сказал Лопес Обрадор во время встречи с Кордеро по реструктуризации МВД.

Кандидат от левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 июля победил на президентских выборах в Мексике. Согласно опросам, он набрал 49% голосов. Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря 2018 года.

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Теги: наркотики, марихуана, легализация, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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