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31.07.2018, 23:20

Нарушили кодекс бережливости: в Китае наказаны 37 тыс чиновников

Нарушили кодекс бережливости: в Китае наказаны 37 тыс чиновников - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компартия Китая наказала госслужащих за материальные злоупотребления

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Коммунистическая партия Китая в 2018 году наказала 37 тысяч чиновников, которые нарушили так называемый "кодекс бережливости". Об этом сообщает The Guаrdian.

Наиболее распространенными правонарушениями были: предоставление несанкционированных бонусов, обмен подарками, использование служебного транспорта для собственных нужд.

"Кодекс бережливости" был принят с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина в 2012 году. Он направлен на борьбу с коррупцией и состоит из 8 пунктов. По данным китайского антикоррупционного агентства, более 1,5 млн чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию, начиная с 2012 года, в том числе - члены политбюро Компартии.

10 июля сообщалось, что в Китае суд вынес приговоры сотням чиновников, которые ненадлежащим образом выполняли экологические проверки. 

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Теги: коррупция, Китай, чиновники
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