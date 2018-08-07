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07.08.2018, 16:59

NASA показали, как выглядят пожары в Калифорнии из космоса: фото

NASA показали, как выглядят пожары в Калифорнии из космоса: фото - Фото
Фото: NASA

Астронавты сделали снимки лесных пожаров в Калифорнии

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В NASA показали, как выглядят пожары в Калифорнии с борта Международной космической станции. Фотографии крупнейших в истории штата лесных пожаров опубликовали на официальном сайте ведомства.

Снимки сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст, заявив, что даже из космоса "на пожары страшно смотреть".

Фото: twitter.com/Astro_Alex

Астронавт США Ричард Арнольд тоже поделился фото в Twitter.

Фото: twitter.com/astro_ricky

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение, для борьбы с пожарами привлечено специалистов из Новой Зеландии и Австралии. Тушением почти 115 тысяч гектаров занимаются почти четыре тысячи человек.

Пожар в Калифорнии назвали "Комплекс Мендосино". Тушение пожаров усложняет высокая температура и ветер. В пожарах уже уничтожено 75 домов и эвакуировано более тысячи человек.

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Ранее появились спутниковые фото масштабных пожаров в Греции. Десятки человек стали жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин в Греции, более сотни госпитализированы с ожогами, причем многие из них находятся в тяжелом состоянии. Многие считаются пропавшими без вести. 2 августа полиция Греции задержала 35-летнего подозреваемого в поджогах.

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Теги: nasa, США, пожар, космос, калифорния, астронавт
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