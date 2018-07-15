"Наступил критический момент": глава разведки США об угрозе от РФ

Фото: Getty Images

commenthover

"Индикаторы опасности снова засветились красным", - заявил Коутс

Реклама

Реклама

Электронная инфраструктура США "в буквальном смысле подвергается нападению" и в связи с атаками со стороны России наступил критический момент. Об этом заявил директор национальной разведки США Ден Коутс во время выступления в аналитическом центре Hudson Institute, передает СBS News.

Он отметил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея ежедневно осуществляют атаки. "Я хочу сказать, что индикаторы опасности снова засветились красным", - добавил Коутс.

По словам главы американской разведки, агрессоры атакую разные цели, включая предприятия, объекты инфраструктуры, правительственные учреждения местного и федерального уровней, научные организации и финансовый сектор. Их цель, утверждает Коутс, использовать открытость США и разрушить долгосрочные конкурентные преимущества.

Глава разведки подчеркнул, что Россия. несомненно, действует наиболее агрессивно и вредит демократии, хотя интенсивность атак и уменьшилась по сравнению с 2016 годом.

"Мы все еще не видим того уровня вмешательства в выборы в отдельных штатах и в базы избирателей, как раньше. Но понимаем, что мы лишь в нескольких кликах от повторения ситуации", - сказал он.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.