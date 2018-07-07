НАТО должно быть способным защитить себя - Меркель

Ангела Меркель (фото - gettyimages.com)

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Нам нужно НАТО в XXI веке как гарант нашей безопасности, подчеркнула канцлер Германии

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НАТО стоит перед новыми вызовами и должна меняться, повышая способность к обороне. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботнем, 7 июля, подкасте, посвященном предстоящему саммиту НАТО в Брюсселе, в котором она примет участие, передает Укринформ.

"Нам нужно НАТО в XXI веке как гарант нашей безопасности и как трансатлантический альянс", - сказала Меркель.

Она напомнила, что в последние годы вызовы для НАТО резко изменились, в частности, после аннексии Крыма и в связи с "военной активностью на востоке Украины", что заставило осуществить радикальные изменения.

"Это означает, что мы снова уделяем больше внимания защите Альянса и принимаем меры предосторожности, в том числе с помощью военного присутствия в Центральной и Восточной Европе", - отметила канцлер.

Она добавила, что Альянс заинтересован в поддержке "взвешенных отношений" с Россией, но имеет при этом показать, что полон решимости защищаться.

16 мая 2018 года Меркель заявила, что Германии необходимо создать киберармию, поскольку гибридная война официально является частью военной доктрины России.