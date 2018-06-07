НАТО готовит план повышения готовности трех видов войск

Министры обороны стран НАТО утвердили новую инициативу по усилению способности Альянса быстро реагировать на угрозы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.
Речь идет не о не создании новых сил, а о повышении готовности сил, которые уже есть у государств-членов НАТО.
Министры обороны согласились, что к 2020 году необходимо иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней или раньше, рассказал Столтенберг.
Решение по инициативе должны официально утвердить на саммите НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.
7 июня Столтенберг сообщил, что президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.