НАТО готовит план повышения готовности трех видов войск

Столтенгберг Йенс Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Подразделения пехоты, флота и авиации должны быть готовы к действию в течение 30 дней или раньше

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Министры обороны стран НАТО утвердили новую инициативу по усилению способности Альянса быстро реагировать на угрозы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.

Речь идет не о не создании новых сил, а о повышении готовности сил, которые уже есть у государств-членов НАТО.

Министры обороны согласились, что к 2020 году необходимо иметь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней или раньше, рассказал Столтенберг.

Решение по инициативе должны официально утвердить на саммите НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.

7 июня Столтенберг сообщил, что президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля.