НАТО в заявлении подтвердило будущее членство Украины - СМИ

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба президента)

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Альянс поддерживает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году

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По итогам заседания Грузия-Украина-НАТО в Брюсселе принято заявление, в котором Альянс выражает поддержку решений, принятых на саммите в Будапеште 2008 года, согласно которым Украина в будущем может стать членом НАТО. Об этом сообщает Европейская правда.

"На фоне обновленных стремлений Украины к ее членству в НАТО, Альянс поддерживает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах", - сказано в документе.

Отмечается, что в заявлении союзники призвали Украину использовать все доступные на сегодня инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО, в частности Годовую национальную программу.

Кроме того, в заявлении приветствуется "значительный прогресс в осуществлении реформ в Украине". В частности, это касается принятия Верховной радой закона Об Антикоррупционном суде и закона О национальной безопасности.

Ранее сегодня, 12 июля, президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселем, что в Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.