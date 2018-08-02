Нацразведка США: РФ пытается вмешаться в предстоящие выборы

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Попытки вмешаться в американские выборы предпринимает не только Россия

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Глава национальной разведки США, сенатор Дэн Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. Об этом Коутс заявил в Белом доме, передает Reuters.

По его словам, незаконная деятельность включает в себя действия, направленные на подавление голосования и незаконном финансировании избирательных штабов, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру.

Кроме того, Коутс отметил, что РФ пыталась похитить информацию у американских чиновников и кандидатов на выборах.

Также он добавил, что попытки вмешаться в американские выборы предпринимает не только Россия.

2 августа сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ из-за вмешательства в американские выборы.

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.