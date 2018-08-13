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13.08.2018, 15:36

Наводнение смыло несколько автомобилей в Нью-Джерси: видео

Наводнение смыло несколько автомобилей в Нью-Джерси: видео - Фото
Скриншот видео: abc7NY

Машины унесло потоком воды с автосалона

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В штате Нью-Джерси мощное наводнение смыло несколько автомобилей. Машины находились в местном автосалоне, сообщает abc7NY.

Несколько автомобилей отнесло к автостраде. Покореженные авто образовали пробку. 

Сильный поток воды залил парковую зону, автосалон, подтопил дворы и некоторые дома. Один автомобиль наводнение унесло в реку.

Из-за сильного наводнения спасатели не смогли выехать на эвакуаторах. Ликвидацией последствий стихии займутся после ее отступления.

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10 августа на юге Франции из-за сильных наводнений эвакуировали 1600 человек.

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Теги: авто, наводнение, автостоянка, стихия, Нью-Джерси
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