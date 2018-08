Наводнение смыло несколько автомобилей в Нью-Джерси: видео

Скриншот видео: abc7NY

В штате Нью-Джерси мощное наводнение смыло несколько автомобилей. Машины находились в местном автосалоне, сообщает abc7NY.

Несколько автомобилей отнесло к автостраде. Покореженные авто образовали пробку.

Сильный поток воды залил парковую зону, автосалон, подтопил дворы и некоторые дома. Один автомобиль наводнение унесло в реку.

One of the vehicles that floated away from the Little Falls dealership where it finally came to a stop in the Peckman River @ABC7NY pic.twitter.com/9N4t4zwsI7