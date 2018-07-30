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30.07.2018, 09:23

Наводнение в Мьянме оставило без крова более 50 тысяч человек

Наводнение в Мьянме оставило без крова более 50 тысяч человек - Фото
Фото: EPA

10 человек погибли во время наводнения, волонтеры на плотах помогают эвакуировать пострадавших

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Во время наводнения в Мьянме погибли 10 человек, более 54 тысяч эвакуировали с затопленных территорий. Наводнение поглотило огромные площади сельскохозяйственных угодий, сообщает Channel NewsAsia.

Затоплены значительные территории, уровень воды поднялся выше крыш домов. Местные жители спасаются на лодках, волонтеры на плотах из бочек и кусков дерева помогают эвакуировать пострадавших.  

7 июля в Японии произошло землетрясение в шесть баллов. В результате сильных наводнений и оползней погибли 66 человек, более 40 пропали без вести.

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Теги: эвакуированы жители, погибшие, наводнение, Мьянма
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