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08.07.2018, 09:46

Наводнение в Японии: погибли 66 человек

Наводнение в Японии: погибли 66 человек - Фото
Фото: скриншот видео

Более 40 человек пропали без вести, число жертв может увеличиться

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В результате сильных наводнений и оползней в Японии погибли 66 человек. Об этом сообщает Bloomberg

По данным Kyodo, более 40 человек пропали без вести, требуют эвакуации 4,3 миллиона человек.

Японское метеорологическое агентство сообщило, в субботу вечером у берегов префектуры Тиба произошло землетрясение в шесть баллов.

Землетрясение потрясло здания в Токио, однако в правительстве заявили, что не было непосредственной опасности цунами.

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и вызванных рекордными осадками в западной части страны.

28 января 2018 года в столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1,5 тыс. человек.

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Теги: жертвы, япония, наводнение
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