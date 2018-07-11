Наводнение в Японии: увеличилось количество жертв

Фото: gettyimages.com

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Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме

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Жертвами сильных ливней и оползней в Японии стали уже 179 человек. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на данные местных властей.

Многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме. От стихии пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

9 июля 2018 года государственные телеканалы сообщали, что от стихии погибли уже 116 человек, 5,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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