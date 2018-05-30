Найдены новые доказательства влияния росСМИ на выборы в Бундестаг

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Одна из медиакомпаний распространила рекламу AFD через программы канала Россия 1

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Расследователи группы Frontal21 немецкого телеканала ZDF раскрыли еще одну попытку РФ повлиять на решение российских немцев в ФРГ о том, за кого проголосовать на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает Укринформ.

Телекомпания Kartina Digital GMBH, штаб-квартира которой расположена в Висбадене, непосредственно перед выборами в 2017 году распространила рекламную кампанию для правопопулистской партии Альтернатива для Германии (AFD). Целевой группой были русскоязычные избиратели в Германии.

Во время трансляций программ российского государственного телевидения Россия 1 появлялся партийный логотип AFD и призыв на русском языке: "Голосуем в формате AFD! За наше общее будущее".

Работой компании заинтересовалась прокуратура Франкфурта-на-Майне. Она подозревает Kartina в нелицензионной трансляции телепрограмм.

Kartina Digital распространяет около 160 русскоязычных телепередач в Германии. Владельцы компании: уроженец Приднестровья Андреас Рейх, Виктор Гушан и Илья Казмалы (проживающие в Тирасполе). Гушан считается сторонником Путина.

В Германии проживает около 3 млн бывших граждан СССР, которые говорят по-русски.

9 мая комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада о влиянии РФ на выборы президента в 2016 году, датированного январем 2017 года и подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ.